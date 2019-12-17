Россиянам рассказали, какие коньки не нужно покупать любителям

Любителям не стоит сразу брать модели, которые созданы для серьёзных занятий спортом.

С началом сезона открытых катков в России эксперты "Роскачества" дали рекомендации, как правильно выбрать коньки. Если ваша цель — кататься ради отдыха, специалисты советуют останавливать выбор на прогулочных коньках. Внешне они очень похожи на фигурные: всегда с каблуком, на шнуровке, в верхней части обычно есть петли или крючки, фиксирующие верхнюю часть стопы.

Главное отличие прогулочных коньков от фигурных — жёсткость. Фигурные должны выдерживать прыжки и приземления, поэтому они более жёсткие. Любителю в таких коньках будет некомфортно кататься. К тому же они стоят дороже.

— Любителю, примерившему такие коньки, может показаться, что он оказался в испанском сапожке. Но для спортсменов это незаменимый атрибут, обеспечивающий их безопасность, — рассказал руководитель отдела продажи роликов, самокатов и коньков Дмитрий Борисычев.

Что касается прогулочных коньков хоккейного типа, то ботинки на них средней жёсткости. Также они имеют твёрдый пластиковый носок, защищающий пальцы игрока. Их лезвие короче и тоньше, чем у фигурных. Оно симметричное с большим изгибом, позволяет двигаться на льду на высокой скорости и вписываться в резкие повороты. В отличие от фигурных, лезвие крепится не напрямую к ботинку, а на пластиковую основу, которая уже привинчивается к ботинку.

— Некоторые родители покупают ребёнку коньки на вырост. Это не совсем правильный подход. Коньки могут быть чуть посвободнее, но не настолько, чтобы нога свободно "ходила" внутри ботинка: это мешает правильной технике катания, — отмечает двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Фитнес-коньки внешне напоминают роликовые. Они очень удобны для любителей, но совсем не подходят для серьёзных занятий. Верхняя часть ботинка таких коньков сделана из пластика, внутренняя — из синтетических материалов с большим количеством пен, смягчающих контакт с пластиковым ботинком. Что касается формы лезвия, она может быть разной: такой же, как у фигурных коньков или как у хоккейных.

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