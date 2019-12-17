Назван продукт, защищающий от инфарктов и инсультов

Среди плюсов этого природного средства — отсутствие побочных эффектов и положительное влияние на давление.

Чеснок является мощным оружием против атеросклероза, который приводит к развитию большинства патологий сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт и инсульт. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования сотрудников РЭУ имени Плеханова и китайских учёных. Их работа опубликована в журнале Chinese Journal of Natural Medicines.

— Чеснок предотвращает накопление холестерина в интимо-медиальном слое внутренних стенок сосудов, тем самым препятствуя образованию атеросклеротических бляшек, — объяснил РИА "Новости" профессор Василий Карагодин.

По его словам, препараты на основе чеснока можно будет принимать на протяжении всей жизни из-за отсутствия у продукта побочных эффектов. Причём помимо борьбы с атеросклерозом у чеснока есть множество полезных свойств. Он помогает снизить кровяное давление, улучшает свёртываемость крови и нормализует её липидный профиль.

Ранее врач рассказал, что чеснок вовсе не обязательно принимать внутрь, чтобы ощутить его полезные свойства. По словам Карагодина, чтобы защититься от вирусов, достаточно носить продукт на шее.