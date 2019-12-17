Во Внуково задержали партию метадона почти на 6 млрд

Более двух тысяч бутылок с бесцветной жидкостью таможенники нашли в начале декабря.

Сотрудники таможни Внуково выявили крупную партию наркотиков на сумму около 6 млрд рублей. По данным Федеральной таможенной службы, партия метадона следовала из Германии в Таджикистан.

Более двух тысяч бутылок с бесцветной жидкостью, прилетевших из Кёльна, таможенники нашли в начале декабря на складе временного хранения. На этикетках была указана ложная информация о содержании метадона.

— Согласно тексту этикеток, 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, то есть 1 мл жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона, — говорится в сообщении ФТС.

Стоимость такого груза на чёрном рынке может превышать 5,8 млрд рублей. Внуковская таможня возбудила уголовное дело.

Метадон входит в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, его оборот в стране запрещён.