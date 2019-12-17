Адвокат не подтвердил Лайфу, что доцента-расчленителя признали вменяемым

Он считает, что цель таких сообщений — дискредитировать сторону защиты и следствие.

Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве возлюбленной, не подтвердил сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.

— Информация неподтверждённая, похожа на информационный вброс. Меня, как адвоката историка Олега Валерьевича Соколова, никто не извещал, — заявил Почуев Лайфу.

По его мнению, кто-то пытается "дискредитировать и защиту, и следствие, допуская подобного рода "утечки".

Напомним, Олег Соколов убил свою аспирантку Анастасию Ещенко в ночь на восьмое ноября. С погибшей его связывали романтические отношения. На следующий день, девятого ноября, Соколова задержали, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку.