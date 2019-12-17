"Я могла погибнуть!" Волочкова едва не разбилась во время шоу

Звезда балета, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова едва не погибла во время недавнего концерта. По её словам, трагедия чуть не случилась при исполнении номера в позолоченной клетке.
— Я вчера чуть не разбилась в клетке на собственной лебёдке, которая куплена за мои собственные деньги. Потому что просто условия зала не позволяли поднять её на большую высоту. Не хочу рассказывать эту историю, она реально страшная. Я могла погибнуть, — призналась Волочкова в шоу "Правда 24" на телеканале "Москва 24".
Впрочем, зрителей больше впечатлила не сама история с клеткой, а внешность и поведение танцовщицы. По мнению комментаторов, та во время интервью была слишком бледной и вялой, а виной всему то, что Волочкова якобы могла быть пьяной.
Ранее Лайф сообщал, что Волочкова решила откровенно поговорить с хейтерами и записала для них видео.
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