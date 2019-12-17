В Пакистане экс-президента приговорили к смертной казни

Ему было предъявлено обвинение ещё в 2014 году, но судебный процесс затянулся. За это время он успел покинуть страну.

Суд в Исламабаде заочно приговорил к смертной казни экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа, сообщает портал Dawn. Он пришёл к власти в 1999 году в результате госпереворота. Сейчас Мушарраф находится на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

Бывшего президента страны обвинили в госизмене после того, как в ноябре 2007 года он ввёл режим чрезвычайного положения. Обвинение предъявили ещё в марте 2014 года, но судебный процесс затянулся. Мушарраф покинул Пакистан в марте 2016 года.

Другой экс-президент, которому сейчас приходится находиться в бегах, — это бывший лидер Боливии Эво Моралес. Он находится в Аргентине, и на родине намерены выдать ордер на арест политика.