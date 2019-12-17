В ОНФ рассказали об итогах проверки 60 тысяч километров российских дорог

Инспекторы уделяли внимание качеству разметки, освещению на дорогах и обустройству пешеходных переходов.

Эксперты Общероссийского народного фонда в рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ" узнали, как складывается ситуация с безопасностью на дорогах в разных регионах России. О том, какие "болевые точки" были выявлены и как с ними бороться, участники рассказывают в ходе круглого стола. Лайф ведёт прямую трансляцию.

В рамках исследования активисты ОНФ проехали 60 тысяч километров по дорогам федерального, регионального и местного значения. Выяснилось, что в 75% российских городов есть дороги, не соответствующие нормативам. Так, хуже они стали в Махачкале, Владивостоке, Рязани и Чебоксарах.

В целях повышения безопасности на дорогах участники встречи предложили понизить максимальную скорость в населённых пунктах до 50 км/ч. Предложение прокомментировал замначальника ГКУ ЦОДД Александр Евсин.

— В Европе используются различные искривления дорожного полотна, чтобы водителю пришлось ставить скорость. Нельзя на дороги, построенные как взлётная полоса, поставить знак до 50 км/ч и ждать, что водители будут ехать медленно, — заявил на заседании Евсин.

Во время обследования дорог особое внимание инспекция уделяла качеству разметки, уровню освещения, доступности городской среды, обустройству пешеходных переходов и состоянию мест концентрации ДТП.

Ранее в одном из населённых пунктов Самарской области в целях повышения безопасности на небольшом участке дороги было установлено 38 дорожных знаков.