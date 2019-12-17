Лайф узнал о состоянии детей, спасённых из "особняка-арсенала" под Гатчиной

В семье воспитывалось четыре мальчика и две девочки, одна из которых могла долгое время подвергаться сексуальному насилию со стороны отца.

Шестеро детей, вывезенных накануне ночью из строящегося особняка в деревне Химози в Ленобласти, пока находятся в инфекционном отделении Гатчинской ЦРБ. Как сообщил Лайфу источник, младшему из ребят всего семь лет, старшему — 17.

По словам инсайдера, четыре брата и две сестры находятся в хорошем состоянии, травм и телесных повреждений у них не обнаружено. Что касается психологического состояния детей, то его в скором времени оценят специалисты. По версии следствия, одна из девочек семь лет — с января 2012 года по сентябрь 2019 года — подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. Потерпевшей сейчас всего 13 лет.

Лайф обратился за комментарием к уполномоченному по правам ребёнка в регионе Тамаре Литвиновой. Детский омбудсмен намерена навестить ребят и поговорить с ними.

— В отношении них выполняются полностью все медицинские психологические мероприятия, которые необходимы для того, чтобы снять стрессовую ситуацию. Детям ничего не угрожает: ни жизни, ни здоровью. Дети находиться будут в медицинском учреждении. Органы опеки и попечительства должны решить вопрос по дальнейшему их жизнеустройству, — сообщила Литвинова.

Накануне стало известно, что оперативники нагрянули в дом многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти. Из здания вывезли детей и целый арсенал — боеприпасы, гранаты и автоматы. Отец семейства стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям — "Изнасилование несовершеннолетней" и "Незаконный оборот оружия". СК показал, в каких условиях жили шестеро детей.