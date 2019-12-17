Маколей Калкин устроил ловушку в лучших традициях фильма "Один дома"

Поводом для этого стала кража посылки с крыльца. Среди прочего воришке решили ответить блёстками и вонью.

Актёр Маколей Калкин, сыгравший мальчика Кевина в легендарной рождественской комедии "Один дома", вместе с бывшим инженером NASA, блогером Марком Робером придумал ловушку в стиле фильма "Один дома". Блогер опубликовал видео на своём ютуб-канале.

В знаменитом фильме восьмилетний Кевин придумывает множество уловок, чтобы проучить грабителей, решивших залезть в его дом. Робер рассказал, что идея ловушки пришла как раз в тот момент, когда некая женщина украла посылку с его крыльца.

Вместе с Калкиным инженер сделал устройство, которое замаскировал под упаковку с дорогими наушниками. По задумке, когда потенциальный вор откроет коробку, на него начнут сыпаться блёстки. Кроме того, из коробочки распыляется неприятный запах.

Коробочки-ловушки разместили возле домов, чтобы проучить похитителей посылок. На устройствах также установили камеры, которые снимали воришек.

Напомним, в августе Маколей Калкин раскрыл, как будет выглядеть продолжение фильма "Один дома".