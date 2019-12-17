Time: "Нафтогаз" подал в суд на власти Украины

Компания "Нафтогаз" на прошлой неделе подала в суд на правительство Украины. Спор связан с тем, что власти страны выдали разрешение на разработку месторождения Варвинское американской фирме Ukrainian Energy. Об этом узнал Time.

В "Нафтогазе" считают, что Киев нарушил закон, когда в июле предоставил компании Ukrainian Energy право на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области — якобы это решение было принято пристрастно.

Представители "Нафтогаза" требуют отменить выдачу разрешения американскому конкуренту. К слову, в конкурсе на разработку Варвинского участвовала и "дочка" "Нафтогаза".

Один из основателей Ukrainian Energy — уроженец Украины Майкл Блейзер — заявляет, что решение в пользу его компании было принято честно, без политического давления на Киев.