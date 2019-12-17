Greenpeace составил "рецепт" новогодней ёлки: лапник, книги, мандарины

Экологи советуют наряжать праздничное дерево украшениями из натуральных и перерабатываемых материалов.

Экологи из "Greenpeace Россия" считают, что лучшая новогодняя ёлка — это сделанная своими руками. За основу для праздничного дерева они рекомендуют взять лапник — опавшие или нарубленные еловые ветки из леса или с ёлочного базара.

Для создания новогодней красавицы также подойдёт картон, книги, гирлянды или ткань. Наряжать её желательно украшениями из натуральных и перерабатываемых материалов: стекла, металла, бумаги или дерева. Подойдут для этих целей ленточки от покупок и мандарины.

— Вариантов много, чем больше фантазии, тем интереснее ёлка, — отметил представитель пресс-службы организации "Greenpeace Россия" в беседе с "Интерфаксом".

Если без ёлки на Новый год не обойтись, экологи советуют выбирать живую и покупать её на специальном базаре. Там продаются деревья, выращенные на специальных плантациях, поясняет он.

Ранее Лайф сообщал, что в МЧС напомнили о самом важном критерии при покупке искусственной ёлки.