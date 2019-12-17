Песков объяснил возвращение на российский рынок автомобилей Opel

Компания вернулась в Россию после четырёхлетнего перерыва. Продажи стартовали 15 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил возвращение продаж автомобилей Opel в Россию подвижностью рынка.

— Рынок любой страны достаточно подвижен. Есть моменты, когда спрос на авто падает, продажи падают, есть года, когда это, наоборот, растёт. Но в целом компании, которые присутствуют здесь, сохраняют высокий объём продаж, — отметил он.

При этом Песков считает, что у компаний, которые укоренились на рынке России, есть определённые преимущества.

Напомним, первые модели автомобилей немецкого производителя уже поступили в автосалоны официальных дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Ставрополе.