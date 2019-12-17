В Кремле отфиксировали слова Зеленского о российских журналистах на Украине

Российская сторона выразила надежду, что постепенные изменения всё-таки произойдут и наши каналы, которые захотят на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность.

На Украине практика отношения к журналистам не соответствует международным стандартам и нормам ОБСЕ. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь зашла о том, что украинский лидер Владимир Зеленский сам пригласил сотрудников российских СМИ на Украину, чтобы те судили об обстановке в стране, исходя из личных впечатлений. Однако после этого на территорию Незалежной не пустили несколько групп российских телеканалов.

— Действительно, мы отфиксировали слова Зеленского и были бы рады, если бы после слов были внесены изменения в общую практику отношения к журналистам, — указал представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что постепенные изменения всё-таки произойдут и российские каналы, которые захотят на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность.

— Тем более что на протяжении всего времени украинские журналисты работают на основании нашего закона о СМИ, который равные права предоставляет российским и зарубежным журналистам, которые свою работу не прекращают в РФ и свободно осуществляют журналистские функции, — добавил он.

Напомним, 10 декабря на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский пообщался с российскими журналистами и даже пригласил их на Украину. Однако спустя всего четыре дня после предложения главы Незалежной двум российским журналистам отказали во въезде в страну. А 16 декабря сотрудникам телеканала "Звезда", которые воспользовались любезностью Зеленского и посетили Украину на прошлой неделе, запретили въезд на территорию страны в течение трёх лет.