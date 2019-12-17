Два сирийских ребёнка получили в России киберпротезы

Роборуки проектируются индивидуально под особенности строения тела каждого пациента.

Российские специалисты установили уникальные протезы двум детям из Сирии, которые лишись рук в результате войны. Как сообщили Лайфу в пресс-службе проекта "Моторика", мальчик и девочка обрели киберконечности 16 декабря.

— Сейчас мы разработали для детей тяговые протезы, чтобы они могли потренировать мышцы и подготовиться к биоэлектрическому гаджету. При активном использовании активного протеза уже через год ребята смогут адаптироваться к более функциональному гаджету. Вообще, Россию можно смело называть родиной детского протезирования, потому что мы — одни из первых и практически единственные в мире стали заниматься разработкой решений для детского протезирования, — считает гендиректор проекта Илья Чех.

Он отметил, что "Моторике" важно принимать участие в благотворительном проекте международного масштаба.

Отметим, что каждый протез проектируется индивидуально под особенности строения руки ребёнка. Он создаётся с помощью 3D-технологий, а УФ-печать позволяет наносить на роборуки любые рисунки и надписи. Создатели уверены, что киберпротез не только компенсирует утраченные физические возможности, но и серьёзным образом меняет отношение окружающих людей к его пользователю.

Ранее сообщалось, что российские медики провели операцию сирийской девочке по удалению опухоли и поражённого онкологией глаза. После реабилитации малышка вернулась на родину.