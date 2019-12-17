Киев начал готовить новые санкции против России

Они будут касаться юридических лиц. Сразу несколько министерств и ведомств занялись проработкой списков.

Власти Украины намерены ввести санкции против российских предприятий, которые работают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также работающих в сфере военно-промышленного комплекса РФ. Это следует из постановления, которое появилось на сайте правительства Украины.

В документе от 27 ноября поручается внести в течение месяца в Совет нацбезопасности Украины предложения о таких санкциях, рассчитанных на три года. Когда Киев определится с тем, какие меры будут приняты, МИД страны должен будет донести их до США, Евросоюза и других государств, а также предложить им поддержать новые ограничения.

Поручение адресовано нескольким министерствам и службам, в том числе Минэкономразвития, Минюсту, Нацбанку и другим.

Один из украинских вице-премьеров ранее меж тем заявлял, что Киев может и снять санкции против России, но за этим последует волна обвинений в измене.