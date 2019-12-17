Отец заявил, что подросток с гайморитом умер на руках у врачей по их же вине

Мальчик начал задыхаться после прочистки носовых пазух, которую на консультации ему назначил медик.

Отец 13-летнего Антона, скончавшегося в реанимации городской больницы Анапы, обвинил в смерти сына врачей медучреждения, а также заявил, что они уходят от ответственности. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

По словам мужчины, в больнице у родителей не поинтересовались о наличии аллергии у ребёнка на тот или иной препарат, после чего назначили 13-летнему Антону прочистку носовых пазух. После прокола второй ноздри мальчик резко перестал дышать.

— Врач начал предпринимать попытки оказания первой помощи. Но под рукой не оказалось необходимых препаратов. Единственное, что он смог сделать, — искусственное дыхание, — рассказывает отец погибшего ребёнка.

Мальчика отправили в отделение реанимации, где спустя час врачи сообщили родителям, что их сына спасти не удалось. Отец Антона отметил, что никто из персонала больницы не предложил помощь и не проявил ни малейшего сочувствия.

— На сегодняшний день написано заявление в следственные органы и проведена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой указано, что причина смерти не выявлена. Предварительно поставили шок. Какого рода шок — неизвестно, — рассказал отец мальчика.

Напомним, 13-летний Антон скончался в одной из больниц Анапы 6 декабря. Родители привезли мальчика на консультацию к лору, после которой он умер в отделении реанимации.