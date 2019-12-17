Сосед — о многодетной семье из странного дома под Гатчиной: У них свой мир

Собеседник Лайфа иногда подвозил задержанного, но так и не узнал ничего о его жизни.

Многодетная семья из деревни Химози Гатчинского района Ленобласти, в доме которой нашли целый арсенал из разных видов оружия, держалась в стороне от соседей и за время жизни в населённом пункте ни с кем не сблизилась. Об этом рассказал Лайфу один из их соседей.

— У них свой какой-то мир, понимаете. С ними не общался никто. Я не знаю, как даже зовут его (отца семейства. — Прим. ред.). Я живу здесь десять лет, но, кто они и откуда, не знаю, — говорит собеседник Лайфа.

Мужчина иногда подвозил нелюдимого соседа, но даже тогда откровенничать тот не спешил. Он говорит, что за всё это время видел только трёх-четырёх из шести детей задержанного.

Накануне стало известно, что оперативники нагрянули в дом многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти. Из здания вывезли шестерых детей и целый арсенал. Отец семейства стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям — "Изнасилование несовершеннолетней" и "Незаконный оборот оружия". СКР показал, в каких условиях жили шестеро детей.