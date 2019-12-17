СМИ: Установлено 40 причастных к убийству главы центра "Э" по Ингушетии

Следствие установило личности почти 40 человек, которые причастны к покушению на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также последовавшему затем его убийству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

— Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного К. Картоева следствие установило ещё 30 человек, которые активно проверяются на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата, — сказал источник.

Задержано было уже 11 фигурантов дела. Неделю назад за день были арестованы сразу шестеро. Это члены одной преступной группировки.

Напомним, прошлой зимой неизвестные обстреляли машину Ибрагима Эльджаркиева неподалёку от аэропорта Магас. Полицейский тогда не пострадал, однако находившиеся в автомобиле охранники получили ранения.

А второго ноября в результате стрельбы на западе Москвы было убито два человека: руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин.