У ракетоносца Ту-22 над Астраханской областью отказал двигатель

Лётчикам удалось посадить самолёт на грунт, после чего они благополучно выбрались из него и были доставлены вертолётом на аэродром.

В Астраханской области совершил аварийную посадку бомбардировщик-ракетоносец Ту-22. Об этом сообщил источник Лайфа в экстренных службах.

По его данным, самолёт не долетел до аэродрома семь километров. При посадке на грунт в корпусе самолёта произошло возгорание, однако экипаж смог самостоятельно покинуть бомбардировщик. Спасательный вертолёт уже доставил лётчиков на аэродром. На земле разрушений нет.

— При выполнении планового полёта на самолёте Ту-22 произошёл отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населённого пункта и выполнить посадку на грунт, — подтвердили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ту-22 — это дальний тяжёлый сверхзвуковой бомбардировщик. Он также есть в вариациях ракетоносца и разведчика. Был создан в советское время, а затем претерпел несколько модернизаций.