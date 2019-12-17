Швабра против баллончика. Работница АЗС обратила налётчика в бегство — видео

Сначала злоумышленнику сопутствовала удача — он обезвредил одного из сотрудников и бросился к кассе.

Грозная сотрудница АЗС с помощью швабры обратила в бегство грабителя с газовым баллончиком. Нешуточная схватка развернулась на одной из заправок города Оби в Новосибирской области.

Сначала злоумышленнику в маске сопутствовала удача — он обезвредил сотрудника АЗС и бросился к кассе. Тут и пришла героиня ролика. Женщина бросилась за шваброй и начала ей бить налётчика. В итоге инвентарь был сломан о спину грабителя. Злоумышленник сбежал, но к этому моменту уже успел рассовать по карманам семь тысяч рублей.

Теперь грабителя ищет полиция. В управлении пояснили, что нападение произошло 14 декабря около 3:50 в помещении АГЗС "Газойл" по улице Ломоносова, 104. Любую информацию о налётчике просят сообщать по телефонам: 232-62-40, 8-923-243-14-54.

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