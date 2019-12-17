Лайф снял с дрона странный "особняк-арсенал" в Ленобласти

Шестерых детей из недостроенного дома пока отвезли в больницу, главу семейства задержали.

Трёхэтажный дом в деревне Химози в Гатчинском районе Ленобласти ничем не выдаёт развернувшейся в нём накануне драмы. Намёком на то, что ночью из него вывезли шестерых детей и арсенал оружия, служит только дежурящий у его ворот наряд полиции. Лайф снял странный особняк с высоты птичьего полёта.

Ранее сегодня стало известно, что отец многодетного семейства стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям — "Изнасилование несовершеннолетней" и "Незаконный оборот оружия". Лайф узнал о состоянии спасённых из особняка детей и о том, какие виды оружия обнаружили в доме.