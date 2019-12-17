В Москве из-за аномального тепла распустились весенние цветы

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Фото © Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова

На этой неделе погода, и без того удивляющая горожан, может побить 133-летний рекорд.

Почки теплолюбивых магнолий набухли в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Кроме того, расцвели одуванчики, морозники, примулы, форзиция, рододендрон даурский, а подснежники готовы распуститься.

<p>Фото © <a href="https://hortus.ru/news/oduvanchiki-morozniki-i-primuly-rasczveli-anomalno-rano-v-aptekarskom-ogorode.html" target="_blank">Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова</a></p>

Сотрудники "Аптекарского огорода" связывают это с аномально тёплой для середины декабря погодой. В четверг, 19 декабря, погода может побить 133-летний рекорд — воздух прогреется до +8 градусов.

<p>Фото © <a href="https://hortus.ru/news/oduvanchiki-morozniki-i-primuly-rasczveli-anomalno-rano-v-aptekarskom-ogorode.html" target="_blank">Ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова</a></p>

Специалисты отмечают, что растения, которые так обмануты зимой, весной могут из-за этого не зацвести либо дать мало завязей.

Ожидается, что Новый год наконец принесёт в Москву снегопады и морозы, хоть и слабые.

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