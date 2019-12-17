"Она похожа на меня". Стас Барецкий заявил, что Грета Тунберг — его дочь

Согласно версии музыканта и шоумена, мать отдала её на усыновление в младенчестве.

Стас Барецкий сделал сенсационное заявление — шведская активистка Грета Тунберг является плодом его любви с женщиной лёгкого поведения. Правда, шоумен немного путается в показаниях относительно времени своего романа — 90-е годы, конец 90-х или начало 2000-х.

— Я дружил с девушкой в Питере, которая работала по отелям. Все понимают, о чём речь. Она мне нравилась, я её боготворил... Мне было всё равно, кем она работала на тот момент. В итоге она нашла себе мужичка и рванула в Швецию. Потом она там родила ребёнка и отдала его опекунам. Эти опекуны дали ребёнку свою фамилию. Она мне постоянно об этом сообщала. Я кричал ей: "Дура, дура", — рассказал он Лайфу.

Барецкий утверждает, что в конце концов общение с бывшей возлюбленной сошло на нет, а на днях она о себе напомнила. Экс-любовница якобы назвала шоумену имя его дочери — Грета Тунберг. Музыкант не сомневается в словах женщины — "у них с матерью одно лицо".

Грета Тунберг — шведская активистка, получившая всемирную известность как вдохновитель международного движения пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. Родители девочки — шведский актёр Сванте Тунберг и известная оперная певица Малена Эрнман.

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