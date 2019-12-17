"Явно боевого назначения". Эксперт оценил арсенал, изъятый у жителя Ленобласти

Задержанный может быть как фанатиком, так и обычным преступником, скупающим оружие.

Оружие, которое в посёлке под Гатчиной в Ленинградской области изъяли у владельца недостроенного особняка, явно может применяться с целью ведения боя. Такое мнение в интервью Лайфу выразил председатель правления общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

— Там и автоматы Калашникова, и "кедр", и пулемёты, и пистолет Макарова. Использовать можно от "просто человек коллекционирует это оружие" до "из него стреляют". Всё зависит от человека, — отметил эксперт. — Если у него был злой умысел, значит, он к чему-то готовился. Если он просто был коллекционером и фанатиком оружия, который законным способом иметь его не мог, но он всё-таки решил заполучить это оружие, то он просто обычный преступник.

Вячеслав Ванеев предположил, что у задержанного что-то может быть не в порядке с психикой. Всё это требует тщательного изучения.

Хозяин дома задержан, против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней и незаконном обороте оружия. Следственный комитет показал, в каких условиях жили шестеро детей подозреваемого. Ранее Лайф публиковал кадры "особняка-арсенала" с квадрокоптера.