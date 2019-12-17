Лётчиков севшего на грунт Ту-22 представят к госнаградам

В условиях отказа двигателя они смогли увести тяжёлую боевую машину от населённых пунктов.

Командование лётчиков, посадивших на грунт под Астраханью бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем, просит представить их к госнаградам, сообщили в Минобороны РФ.

— За самоотверженные действия экипажа Ту-22, сумевшего отвести самолёт с отказавшим двигателем от населённого пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны Российской Федерации о представлении лётчиков к государственным наградам, — отметили в ведомстве.

Ранее Лайф сообщал, что бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 совершил аварийную посадку в Астраханской области. Самолёт не долетел до аэродрома семь километров. Экипаж смог самостоятельно покинуть бомбардировщик и вскоре был доставлен на аэродром на вертолёте.

Напомним, 22 января 2019 года произошла катастрофа с Ту-22МЗ в Мурманской области. Тогда бомбардировщик разбился при заходе на посадку, в живых остался только один член экипажа. Министерство обороны России выдвинуло несколько версий произошедшего.