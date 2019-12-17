Роскомнадзор нашёл данные миллиона россиян на зарубежном сайте

На портале в алфавитном порядке размещены фамилии, имена, отчества, домашние адреса и номера телефонов.

Роскомнадзор обнаружил личную информацию миллиона россиян на сайте nomerekaterinburga.com, домен которого расположен во Франции. Интернет-ресурс уже внесён в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

— Специалисты Управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В базе данных на сайте в алфавитном порядке размещены фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефонные номера миллиона россиян. Роскомнадзор уже обратился в суд и добился внесения сайта в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к nomerekaterinburga.com ограничен.

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