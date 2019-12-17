Лазарев рассказал о суррогатных матерях сына и дочери

Исполнитель считает, что то, каким способом появились на свет дети, не играет важной роли.

Певец Сергей Лазарев заявил, что женщины, выносившие его детей, не являются их матерями и единственный родитель Никиты и Анны только он.

Певец напомнил, что суррогатные матери добровольно идут на подобное сотрудничество. До этого с ними проводят беседы психологи, чтобы понять, насколько они готовы к такой "работе".

— Женщины, которые решают быть суррогатными матерями, делают доброе дело для других, тем самым решая свои финансовые вопросы при полной анонимности. В общем, Аня и Никита — только мои, — передаёт КП слова артиста.

Певец считает, что главное — чтобы дети росли в любви. Лазарев привёл пример полноценных семей, в которых бывают проблемы с алкоголем или взаимоотношениями между родителями.

— Тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос, — отметил он.

Напомним, певец воспитывает двоих детей — пятилетнего Никиту и Анну, которой сейчас год. Малышей Лазареву родили разные суррогатные матери.

Ранее Лазарев ответил на вопрос о женитьбе.