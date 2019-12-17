"Мистика". Над Челябинским метеоритом поднялся защитный купол

В музее рассказывают, что конструкция довольно тяжёлая. Чтобы снять её, приходится включать четыре электродвигателя.

В Государственном историческом музее Южного Урала произошло загадочное событие — стеклянный пирамидальный купол над фрагментом Челябинского метеорита самопроизвольно поднялся на глазах у шокированных смотрителей и посетителей. О мистическом случае поведал один из сотрудников учреждения Айвар Валеев.

— Обычно поднять купол над метеоритом — это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжёлая, сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся... Эта мистика без тайн случилась в прошлую субботу, — написал он в "Фейсбуке".

По его словам, смотрители музея до сих пор находятся в лёгком шоке. Загадочный случай они описали в соответствующем акте, который гласит, что купол над метеоритом пришлось опускать электрику с помощью пульта. При этом из-за инцидента на посту охраны сработала сигнализация.

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