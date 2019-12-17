Барецкий решил доказать своё отцовство над Тунберг с помощью ДНК-теста

Шоумен для начала собирается определить сходство шведской активистки с ним по строению черепа и ушей.

Стас Барецкий намерен доказать, что является настоящим отцом шведской активистки Греты Тунберг с помощью теста ДНК. О планах шоумена рассказал Лайфу его адвокат Андрей Комиссаров.

— Мы сейчас хотим сформировать пакет документов, чтобы получить постановление о назначении экспертизы по отцовству. И второе, мы хотим провести экспертизу портретную, когда по строению черепа, по строению ушей и так далее предварительно определяют сходство. На основании этого уже официально обращаться, проводить экспертизу ДНК, — говорит собеседник Лайфа.

PR-директор шоумена Вадим Горжанкин в свою очередь добавил, что они намерены собрать все необходимые для назначения теста документы до конца этой недели, а на следующей подать их.

Напомним, по версии Барецкого, Грета Тунберг была удочерена в младенчестве. Он утверждает, что настоящими папой и мамой девочки являются он и его бывшая возлюбленная, которая в прошлом была женщиной лёгкого поведения. Шоумен настаивает, что дочь похожа на него и на "настоящую" мать.