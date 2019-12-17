Центробанк заявил о намерении ужесточить правила выдачи ипотеки

Поводом для этого стала растущая популярность жилищных кредитов из-за резкого падения ставок.

Центробанк летом может ввести правила, которые усложнят получение ипотечных кредитов для некоторых россиян. Об этом говорится в докладе Банка России. Дело в том, что уже к 1 ноября этого года объём выдачи таких кредитов в России вырос на 20,8% по сравнению с прошлым годом.

— … Банк России рассматривает возможность введения с 1 июля 2020 года дифференцированных надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заёмщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) к справедливой стоимости предмета залога (показатель "кредит/залог"), — отметили в ЦБ.

Цель — ограничить риски банков, не допустить дополнительного роста долговой нагрузки населения. Отмечается, что ипотеку по повышенным процентам могут предложить тем, у кого показатель долговой нагрузки выше 50%, то есть на выплаты уже тратится больше половины семейного бюджета.

Также новые меры могут ударить по тому, кто хочет получить ипотечный кредит с минимальным первым взносом.

Напомним, в этом месяце Центробанк в очередной раз понизил уровень ключевой ставки. Именно от неё зависит, под какой процент банки дают кредиты гражданам и бизнесу. В ЦБ не исключили, что понижение будет и в феврале, если инфляция останется невысокой.

Ранее Лайф рассказывал, что что ещё может ждать заёмщиков в банках с 2020 года.