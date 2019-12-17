Звезду сериала "Угрюм-река" обманули на два миллиона

Даже после исчезновения денег Валентина Алексеевна не обращалась в полицию, надеясь, что их вернут.

Мошенники украли у заслуженной артистки России Валентины Савельевой почти два миллиона рублей. По данным КП, 79-летняя актриса сама предоставила аферистам доступ к своим счетам, приняв их за сотрудников банка.

Потерпевшая рассказала, что на протяжении двух дней ей звонили "из банка" и сообщали о подозрительных операциях на её счетах. Мошенники убеждали пенсионерку передать им конфиденциальную информацию, "чтобы она не потеряла деньги".

— Доверившись, Валентина продиктовала звонившему всю необходимую информацию, после чего путём нескольких транзакций с её счетов сняли 1 950 720 рублей, — сообщил собеседник издания.

После пропажи денег Валентина Алексеевна не обращалась в полицию, поскольку надеялась на их возврат. Когда ожидания не оправдались, она пошла к правоохранителям. Теперь делом занимаются полицейские.

Валентина Савельева сыграла множество ролей в кино и театрах. На её счету фильмы "Увольнение на берег", "Белая палатка", "Тайна завещания", "Жизнь и судьба", сериал "Угрюм-река" и многие другие.

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