Звезду сериала "Угрюм-река" обманули на два миллиона

Мошенники украли у заслуженной артистки России Валентины Савельевой почти два миллиона рублей. По данным КП, 79-летняя актриса сама предоставила аферистам доступ к своим счетам, приняв их за сотрудников банка.
Потерпевшая рассказала, что на протяжении двух дней ей звонили "из банка" и сообщали о подозрительных операциях на её счетах. Мошенники убеждали пенсионерку передать им конфиденциальную информацию, "чтобы она не потеряла деньги".
— Доверившись, Валентина продиктовала звонившему всю необходимую информацию, после чего путём нескольких транзакций с её счетов сняли 1 950 720 рублей, — сообщил собеседник издания.
После пропажи денег Валентина Алексеевна не обращалась в полицию, поскольку надеялась на их возврат. Когда ожидания не оправдались, она пошла к правоохранителям. Теперь делом занимаются полицейские.
Валентина Савельева сыграла множество ролей в кино и театрах. На её счету фильмы "Увольнение на берег", "Белая палатка", "Тайна завещания", "Жизнь и судьба", сериал "Угрюм-река" и многие другие.
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