Россия расширила санкции в отношении Украины

Кабмин обновил перечень запрещённых к ввозу и вывозу из страны товаров, а также чёрный список украинских граждан.

Правительство России внесло девятерых граждан Украины в санкционный список и исключило из перечня две фамилии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Кроме того, правительство расширило список запрещённых к ввозу в страну украинских товаров. Перечень пополнили в том числе кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты, радиаторы и котлы центрального отопления.

Тем же постановлением правительство включило в список продукции, вывоз которой из России на Украину запрещён, регенерируемые бумагу или картон.

Ранее сегодня стало известно, что власти Украины намерены ввести санкции против российских предприятий, которые работают на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также работающих в сфере военно-промышленного комплекса РФ.

Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году, когда на Украине произошёл государственный переворот. Тогда в Крыму прошёл референдум, по итогам которого большинство жителей высказались за присоединение к РФ, а в Донбассе начался вооружённый конфликт. Власти Незалежной обвинили Россию в сложившейся ситуации. В Кремле подчёркивали, что не имеют никакого отношения к конфликту на юго-востоке Украины. Несмотря на это, Киев ввёл против РФ ряд санкций, на что Россия ответила своими.