Адмирал опроверг информацию об опасных манёврах "Виктора Леонова" у берегов США

Как утверждают американские СМИ, судно не включило навигационные огни в условиях плохой видимости.

Все претензии США к российскому кораблю "Виктор Леонов" — это попытки скомпрометировать корабль, так как предъявлять такие обвинения судну, находящемуся в международных водах в свободном мореплавании, неправильно. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов.

— Это инсинуации американской стороны. Любой командир, который ходит в такие дальние плавания, безусловно, выполняет все нормативные акты международного мореплавания, всё соблюдает. Это попытки, ссылаясь на их невыполнение, просто скомпрометировать корабль, вытеснить его, — передаёт НСН его слова.

Напомним, ранее в США заявили, что российский корабль "Виктор Леонов" совершает небезопасные манёвры у берегов Флориды. Отмечается, что судно якобы не включило навигационные огни в условиях плохой видимости и не реагировало на запросы других судов, которые пытались избежать столкновения.

Кроме того, судно, по версии американских СМИ, осуществляло "беспорядочные манёвры".