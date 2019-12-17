"Что и требовалось доказать". Уральца по фамилии Призыва Нет обследовал психиатр

Молодой человек прошёл тест на 500 вопросов и пообщался с врачом, который по итогам обследования сделал вывод, что парень абсолютно здоров.

Житель Урала по имени Билет Призыва Нет, ранее известный как Пельмень Кондольский, а перед этим Роман Грошев, прошёл обследование в психиатрической больнице в связи с такой сменой фамилии и имени в паспорте. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

Молодой человек пообщался с врачом и прошёл тест на 500 вопросов, по результатам которого психиатр сделал заключение, что Билет абсолютно здоров.

— Испытуемый к продуктивному контакту доступен. Охотно вступает в беседу. Отвечает на вопросы развёрнуто и чётко. В момент исследования жалоб не высказывает. Инструкции выдерживает до конца задания. С готовностью приступает к работе. Интересуется и результатами исследований. Поведение адекватное ситуации исследований, — процитировал молодой человек заключение врача-психиатра. — Что и требовалось доказать.

Напомним, Роман поменял имя и фамилию на Билет Призыва Нет, чтобы избежать военной службы. Однако повестка молодому человеку всё же пришла, но на его старое имя, поэтому подписывать он её не стал. В результате Романа отправили на психиатрическую экспертизу.

А ещё ранее молодой человек сменил имя на Пельмень Кондольский ради 200 килограммов этих самых пельменей. Обещанный приз он получил в двукратном размере, однако из-за сложностей с транспортировкой вторую часть пришлось забрать в денежном эквиваленте.