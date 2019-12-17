Депутат объяснила свои слова о малоимущих и уголовниках

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Ирина Гусева. Фото © Анна Исакова / ТАСС

Она считает, что её решили подставить политические оппоненты: вырвать высказывание из контекста.

Первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией публикации в СМИ, в которых говорилось о том, что она якобы сравнила малоимущих с уголовниками.

Сообщалось, что Гусева якобы высказалась против отмены подоходного налога для бедных. Сама депутат считает, что оппоненты вырвали её слова из контекста. Сама же она не обидит простого человека, так как выросла в обычной жизни.

Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в "Инстаграме" я потребовала от Почты России и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, вопрос для жителей решён, — приводит РИА "Новости" комментарий депутата.

Ранее другой депутат Госдумы объяснился за подаренную чиновнику баночку вазелина.

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