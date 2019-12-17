Националисты подрались с полицией под Радой, ранены 17 силовиков

Участники акции начали кидать в полицейских камни, в ответ те применили слезоточивый газ.

В результате столкновений полицейских с членами радикальной организации "Нацкорпус" у здания Верховной рады Украины пострадали 17 силовиков. Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, 26 наиболее агрессивных участников акции протеста, проходящей под лозунгом: "Земля — не товар, Украина — не базар", задержаны.

Дмитро Кухарчук: #НацКорпус з феремерами відстоюють Українську землю в битві зі злочинними мусорами біля готелю Київ. Свобода і Батьківщина мітингують біля ради. В мене все. pic.twitter.com/nDAUXS4IGn — Національний Корпус - Черкащина (@NCherkasy) December 17, 2019

По его словам, 15 пострадавшим оказали помощь на месте, двух госпитализировали. Ожесточённая борьба между националистами и полицией началась после того, как радикалы начали ставить палатки перед зданием украинского парламента. Уговоры не помогли, а попытка силовиков оттеснить участников акции встретила ожесточённое сопротивление — митингующие стали бросать в них камни. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Очередная волна протестов на Украине вызвана принятием законопроекта о продаже земли. Документ раскритиковала в том числе Надежда Савченко. Бывший нардеп считает, что снятие моратория на продажу земли иностранцам может стать причиной исчезновения Украины.