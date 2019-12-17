Буйный голый москвич в цепях скончался при задержании

В квартире умершего нашли включённой газовую плиту, а на столе обнаружили наркотик в виде порошка.

В Москве голый мужчина пытался цепями разбить окна соседям. После задержания полицией он потерял сознание и скончался до приезда скорой. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

Инцидент произошёл 16 декабря в Останкинском районе столицы. Заметив под окнами голого соседа, обмотанного железными цепями, жители дома вызвали полицию. К приезду правоохранителей мужчина успел одеться и вооружиться — вокруг пояса он намотал шарф футбольного клуба ЦСКА, а за спиной спрятал нож.

При задержании буйный сосед оказал сопротивление, однако полицейским всё же удалось его скрутить. Однако мужчина вдруг упал. По предварительным данным, от остановки сердца. Приехавшие на место происшествия врачи диагностировали у него передозировку наркотиками.

При осмотре квартиры было обнаружено наркотическое вещество в виде порошка и включённая газовая плита.

В прошлом месяце в центре Москвы от передозировки скончалась девушка. По словам её подруги, смерть наступила после принятия третьей "дорожки" кокаина.