Стало известно, кому предназначалась задержанная во Внуково партия метадона

Заказчиком груза является Глобальный фонд ООН, партия предназначалась для Таджикистана.

Минздрав Таджикистана внёс ясность в историю с задержанием во Внуково партии наркотика стоимостью около шести млрд рублей. Оказывается, метадон предназначался для лечения наркозависимых.

— Заказчиком метадона является Глобальный фонд ООН (UNDP), который находится у нас в Таджикистане, — рассказал ТАСС заместитель руководителя наркологической службы Минздрава этой республики Рустам Шарипов.

По его словам, ответственность за доставку груза в Таджикистан лежит на UNDP. Фонд должен был подготовить все сопроводительные документы.

Ранее сегодня стало известно, что таможня Внуково возбудила уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере" после изъятия крупной партии метадона. 2,4 тысячи литровых полимерных бутылок с наркотиком следовали транзитом из Германии в Таджикистан.