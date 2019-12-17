Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили двусторонние отношения, ситуации в Ливии и Сирии. Об этом рассказали в администрации турецкого лидера.

В Кремле добавили, что Москва выразила поддержку посредническим усилиям ООН и Германии в целях прекращения конфликта в Ливии, а также заявила о готовности "оказать содействие в налаживании межливийских контактов". В контексте Сирии лидеры высказались о стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке САР.

— Акцентирована важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками, — отметили в Кремле.

Ранее разговор двух лидеров состоялся 11 декабря. Тогда Путин и Эрдоган также обсуждали вопрос Сирии.