Составлен список самых популярных приложений десятилетия

В рейтинг попали восемь американских приложений и два — от китайских компаний.

Опубликован рейтинг самых скачиваемых мобильных приложений и игр за десять лет. Его составили аналитики компании App Annie. Больше всего в списке программ из США. Их разбавили только два китайских.

На первых четырёх строчках рейтинга разместились приложения одной компании: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В пятёрку лидеров также вошёл Snapchat. При этом эксперты отмечают, что первые места в рейтинге не гарантируют высокую прибыль.

В десятке лидеров Skype, YouTube, Twitter и два китайских приложения — TikTok и UC Browser. А вот самыми прибыльными оказались Netflix, Tinder и стриминговый сервис Pandora Music.

Самой популярной игрой десятилетия стала Subway Surfers. В пятёрку лидеров также попали головоломка Candy Crush Saga, симуляторы My Talking Tom и Temple Run 2 и стратегия Clash of Clans. Последняя также оказалась самой прибыльной мобильной игрой.

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