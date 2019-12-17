Российский учёный оценил новую версию о появлении истуканов острова Пасхи

Археолог не исключает, что некоторые племена могли возводить подобные изваяния для практичных целей.

Сотрудник Института археологии РАН Николай Лопатин считает правдоподобной версию иностранных коллег о том, что знаменитые статуи Моаи с острова Пасхи предназначались для налаживания сельского хозяйства.

— Конечно, всякие такие масштабные тяжёлые работы, казалось бы, с нашей точки зрения бессмысленные, для древних обществ были очень важной деятельностью, магической, — заявил он телеканалу "360". — Если это опубликовано в научном издании, то, наверное, какие-то основания есть. Вполне правдоподобно.

По словам учёного, чаще всего каменные изваяния связывают с культом умерших предков, но нельзя исключать и практичную цель их возведения разными племенами.

Сотни статуй Моаи, расположенных по всему острову Пасхи, были созданы местными жителями между 1250 и 1500 годами нашей эры. Версий о происхождении каменных истуканов множество. Учёные время от времени склоняют чашу весов то к одной, то к другой. На данный момент научное сообщество подкрепило новыми доказательствами версию о сельскохозяйственном предназначении Моаи.