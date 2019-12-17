Психолог о выходках Панина: Это уже не перформанс, а диагноз

Артист уверен, что может хайповать и чудить и ему за это ничего не будет, считает Елена Ярикова.

Скандальные выходки Алексея Панина могут являться признаком психического заболевания, поэтому актёру нужно как можно скорее обратиться к врачу. Об этом заявила кандидат психологических наук Елена Ярикова, комментируя последний перформанс звезды — нападение на девушку в самолёте ради хайпа.

— Это уже всё-таки психиатрия. Мания величия. Он уверен, что ему везде откроются двери, что бы он ни делал, как ни чудил, ему всё будет сходить с рук. Вот и всё. Человек, можно сказать, поймал звезду. Он может хайповать и придумывать всё что угодно. Это уже не является неким перформансом, это является одним из диагнозов, — объяснила психолог в интервью шоумену Рустаму Солнцеву, которое цитирует Дни.ру.

По мнению Яриковой, своими выходками эпатажный артист преследует единственную цель — привлечь к себе внимание. Однако вместе с известностью у публики растёт агрессия по отношению к Панину, считает она. Психолог не исключает, что данные выходки в конечном счёте могут закончиться для него плачевно — на него "могут напасть, причинить ему физические увечья".

В то время как в актёрской карьере у Алексея Панина наблюдается полный штиль, тот не даёт публике о себе забыть. Правда, методы, которыми он пользуется для поддержания своего имени на слуху, весьма своеобразны. В основном он прибегает к скандалам, дебошам и рукоприкладству. Иногда 42-летний актёр даже привлекает к своим перформансам несовершеннолетнюю дочь.