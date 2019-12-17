Пенсионер отнёс в полицию найденную сумку с миллионом рублей

Сотрудник инкассаторской службы поставил её на крышу автомобиля, забыл про это и уехал.

Под Оренбургом пенсионер нашёл инкассаторскую сумку с крупной суммой денег, после чего отнёс её в полицию. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Получив выручку в очередной организации, инкассатор поставил сумку с деньгами на крышу автомобиля, забыл про неё и уехал. Сумка с деньгами упала на землю, где её обнаружил 72-летний местный житель.

— Все имеющиеся в сумке денежные средства, а это более 1 миллиона рублей, находились на месте, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в полиции, сумку впоследствии вернули сотруднику инкассаторской службы.

А в США минувшим летом водителей на трассе засыпало деньгами, которые по пути потеряли инкассаторы. Сперва автолюбители не поняли, что это купюры, но затем кинули свои автомобили чтобы собрать лёгкую наживу.