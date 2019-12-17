В Нижнем Новгороде водитель внедорожника сбил школьника на переходе

Виновник дорожного происшествия поспешил скрыться с места аварии. Мальчика доставили в больницу.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошёл в 15:00 в районе улицы Ореховской.

Удар был настолько сильный, что мальчик отлетел на несколько метров. Ребёнка доставили в больницу. Сейчас он находится в коме. Отмечается, что водитель внедорожника скрылся с места аварии, но вскоре его задержали.

А ранее сегодня три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом Херсон — Москва.