В Нижнем Новгороде водитель внедорожника сбил школьника на переходе

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Виновник дорожного происшествия поспешил скрыться с места аварии. Мальчика доставили в больницу.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошёл в 15:00 в районе улицы Ореховской.

Удар был настолько сильный, что мальчик отлетел на несколько метров. Ребёнка доставили в больницу. Сейчас он находится в коме. Отмечается, что водитель внедорожника скрылся с места аварии, но вскоре его задержали.

А ранее сегодня три человека погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом Херсон — Москва.

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