"Педофил с арсеналом" из Ленобласти 20 лет запрещал жене общаться с родными

Двоюродная сестра Светланы утверждала, что супруг приобщил её к какой-то религии.

Житель деревни Химози Гатчинского района Ленобласти, которого обвинили в сексуальном насилии над родной дочерью и незаконном обороте оружия, 20 лет не давал супруге общаться с родственниками. Об этом сообщила Марина Матвеева, двоюродная сестра Светланы.

— Наши мамы — двойняшки, и мы виделись последний раз на похоронах её мамы... После замужества муж приобщал её к какой-то религии и запретил общение с родственниками, — рассказала она в паблике поисковой группы "Журавль".

Марина утверждала, что свекровь сестры отказывалась сообщать информацию о ней. В последний раз девушки виделись в 2000 году. Тогда у Светланы уже было двое сыновей.

Накануне стало известно, что оперативники нагрянули в дом многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти. Из здания вывезли шестерых детей и целый арсенал оружия. В странном доме обнаружили иконы, изображения святых и портреты царской семьи, а во дворе был установлен огромный деревянный крест.