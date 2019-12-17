Лайф протестировал проект нового вагона с удобным плацкартом

Возле каждой полки появились отдельный шкафчик, лампочка, USB-розетка и мини-кондиционер.

На Казанском вокзале открылся павильон с макетом некупейного вагона нового поколения в натуральную величину. Все желающие могут ознакомиться с ним и оставить свой отзыв.

— Перед нами стоит очень интересная задача: создать новый вагон открытого типа — один из самых востребованных типов вагонов, которому традиционно уделяется особое внимание, потому что он самый массовый, — рассказал Лайфу замдиректора по развитию пассажирского транспорта АО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов.

Новые вагоны станут более просторными и современными, в них появятся душевые кабины и Wi-Fi. Возле каждой полки появились отдельный шкафчик для одежды и небольших сумок, а также лампочка, USB-розетка и мини-кондиционер.

— Как минимум ещё две концепции мы представим в следующем году. Экспериментальные вагоны на каждую из концепций будут сделаны до конца 2022 года, а в период 2023 года они встанут на серийный выпуск, — рассказал замдиректора ФПК Константин Торубаров.

Главными нововведениями в концепте вагона стали индивидуальные шторки, столик на верхней полке и открывающаяся перегородка между купе. Останется ли это всё в финальной версии вагона — неизвестно. Окончательный вариант концепции будет спроектирован исходя из общественного мнения.

Ранее россиянам показали концепт вагона, похожего на капсульный отель, в котором должна решиться проблема "торчащих ног".