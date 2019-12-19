Молодой жених Ангелины Вовк рассказал, что мешает их свадьбе

За плечами Вовк уже два брака. Когда состоится третье бракосочетание, телеведущая пока не может сказать.

Телеведущая Ангелина Вовк на днях заявила, что получила предложение руки и сердца от 52-летнего историка Михаила Киницына. Как сообщают близкие Вовк, мужчина по уши влюблён в 77-летнюю знаменитость. Пара вместе посещает различные мероприятия и наслаждается досугом в обществе друг друга.

— Миша правда сделал мне предложение! — приводит портал StarHit слова телеведущей.

Однако Вовк заявила, что пока не знает о точной дате церемонии и даже не размышляет на эту тему. Ангелина Михайловна занята организацией ежегодного телефестиваля детского творчества под названием "Песенка года". Её возлюбленный загружен ведением концертов и радиопередач.

— О свадьбе речь пока не идёт! Я сделал предложение, Ангелина же не спешит с ответом. Мы давно знакомы. Я холост, она тоже уже дважды не замужем, — сказал Куницын порталу "Дни.ру".

Директор телеведущей Светлана Торгало подтвердила, что пара не спешит с официальным заключением брака.

— Помолвки ещё не было. Так что не знаю, чем всё обернётся. Но они оба очень достойные люди. Михаил — человек грамотный, эрудированный, с ним интересно, — рассказала Торгало.

Для Ангелины Вовк это будет уже третий брак. Её первым супругом был диктор Центрального телевидения Геннадий Чертов, они прожили вместе 16 лет. Второй муж телеведущей — художник Индржих Гец, брак с которым продлился 13 лет.

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