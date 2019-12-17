Власти Германии начали готовиться к санкциям США против "Северного потока — 2"

Конкретных ответных мер пока не приводится. Лишь разрабатывается общий подход к этой ситуации.

Берлин изучит, как на газопроводе "Северный поток — 2" могут сказаться санкции, которые США всё время грозят ввести против этого проекта. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на документ Министерства экономики и энергетики ФРГ.

По данным издания, Берлин не исключает, что из-за ограничений со стороны США могут быть осложнены работы по прокладке труб в экономической зоне Дании.

Власти ФРГ определили период в 30 дней, в течение которого они будут следить за работами по строительству газопровода. Если проект остановится, будут разрабатываться какие-то конкретные меры.

Напомним, законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" был принят палатой представителей конгресса США 11 декабря. Следующий этап — получение подписи президента Дональда Трампа.

В Германии, в отличие от США, не считают, что ЕС будет зависеть от РФ из-за "Северного потока — 2".