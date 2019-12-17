Сенат США одобрил военный бюджет с санкциями против "Северного потока — 2"

Теперь законопроект будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу, и он готов подписать документ.

В Соединённых Штатах сенат конгресса поддержал законопроект о военном бюджете на 2020 год, в который внесён пункт о санкциях против российского газопровода "Северный поток — 2".

Шесть дней назад этот документ был поддержан палатой представителей. Таким образом, теперь документ будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу. Он уже заявлял, что поддержит его.

Интересно, что сегодня немецкий таблоид Bild сообщал о проработке Берлином вариантов давления США на строительство газопровода "Северный поток — 2". Вашингтон формально видит в нём угрозу для энергетической безопасности Европы, ФРГ с этим не согласна.

Украина меж тем уповает на остановку проекта из-за санкций США, надеясь остаться с сильными картами в переговорах о транзите газа из России в Европу.