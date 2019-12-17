Россиянам рассказали, как правильно питаться зимой для защиты здоровья

Эксперты посоветовали есть нежирное мясо со свежими овощами и запивать горячим чаем.

Россиянам посоветовали употреблять зимой калорийную пищу, а дефицит витаминов восполнять с помощью витаминных комплексов. Такие рекомендации дали в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Из-за резких перепадов температур, холодного воздуха, отсутствия солнечного света и свежих овощей и фруктов иммунитет человека ослабевает. Поэтому рекомендуется зимой есть больше калорийных продуктов, таких как жирная рыба, масла, зерновые, орехи. Нужны также зелень, сезонные фрукты и овощи.

Ещё для укрепления иммунитета в Роспотребнадзоре посоветовали есть нежирное мясо, курицу, индейку, бобовые и молочные продукты. Кроме того, на зиму эксперты рекомендуют задуматься о поливитаминах и минералах, чтобы восполнить дефицит витаминов и микроэлементов.

В ведомстве также порекомендовали на холодный сезон отказаться от прохладных напитков в пользу тёплого чая, компота или морса.

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